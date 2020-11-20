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20 ноября 2020, 17:59 1

Активисты требуют расследовать причастность к убийству Гандзюк адвоката подозреваемого

20 ноября 2020, 17:59 1
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Речь идет об адвокате Дмитрие Ильченко, который защищает подозреваемого в заказе убийства
Речь идет об адвокате Дмитрие Ильченко, который защищает подозреваемого в заказе убийства
Дмитрий Ильченко. Фото из открытых источников
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Активисты заподозрили в причастности к убийству херсонской активистки Дмитрия Ильченко, ныне защищающего обвиняемого по делу Владислава Мангера в суде.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook на странице Кто заказал Катю Гандзюк?

В ответ на заявление адвоката Ильченко, который защищает в суде Владислава Мангера, о якобы отсутствии связи между фигурантом дела Левиным и подзащитным Ильченко Мангером, активисты заподозрили самого Ильченко.

Активисты сообщают, что Ильченко в суде заявил, что следствие сфабриковало партбилет Левина якобы для того, чтобы объяснить связь главы местной парторганизации "Батькивщины" Мангера с Левиным.

АДВОКАТ ІЛЬЧЕНКО ПРИЧЕТНИЙ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВБИВСТВА ГАНДЗЮК? Щойно у судовому засіданні адвокат Дмитро Ільченко, який...

Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Friday, November 20, 2020

В то же время, по информации активистов, партбилет Левину выдал сам Ильченко, который на то время занимал должность заместителя председателя Херсонской облорганизации политической партии "Батькивщина".

В связи с этим у нас вопрос к Суду - может ли лицо, принимавшее непосредственное участие в подделке документов, в чем теперь обвиняет следствие и на чём формирует линию защиты убийц, вообще участвовать в таком судебном процессе? Возможно, лучше было бы расследовать причастность адвокатов Мангера к делу убийства Екатерины Гандзюк?, - пишут активисты.

Напомним, ранее сообщалось, что один из фигурантов дела Гандзюк стал Олешковским городским головой.

убийство суд Херсон Батькивщина активисты
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