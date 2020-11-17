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17 ноября 2020, 18:31 873

Следователи допросили Балуха по делу об избиении

17 ноября 2020, 18:31 873
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители допросили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха по делу о нанесении ему тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец, передает RegioNews.

В субботу (14 ноября - ред.) потерпевшего допросили с разрешения врача и при его (врача) присутствии", - рассказала Максимец.

Подробности допроса и следственных действий в прокуратуре пока не разглашают.

Максимец добавила, что пока досудебное следствие продолжается. Подозреваемому в нападении на Балуха продлили срок содержания под стражей на срок досудебного расследования.

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

19 октября стало известно, что Балух начал ходить, а его состояние улучшилось.

Владимир Балух полиция следствие прокуратура Избиение
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