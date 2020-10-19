Пострадавший после избиения Балух начал ходить: его состояние улучшилось

Врачи разрешили навестить пострадавшего и опубликовать фото

Врачи разрешили навестить пострадавшего и опубликовать фото

Фото: Facebook

В сети опубликовали первое фото после избиения бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха - он продолжает проходить реабилитацию в больнице, однако на фото видно, что он уже начал ходить.

Как передает RegioNews, об этом сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная", - отметила она.

Также сообщается, что врачи разрешили навестить друга другому нардепу Ахтему Чийгозу.

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.