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19 октября 2020, 13:01 4

Пострадавший после избиения Балух начал ходить: его состояние улучшилось

19 октября 2020, 13:01 4
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Врачи разрешили навестить пострадавшего и опубликовать фото
Врачи разрешили навестить пострадавшего и опубликовать фото
Фото: Facebook
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В сети опубликовали первое фото после избиения бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха - он продолжает проходить реабилитацию в больнице, однако на фото видно, что он уже начал ходить.

Как передает RegioNews, об этом сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная", - отметила она.

Также сообщается, что врачи разрешили навестить друга другому нардепу Ахтему Чийгозу.

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

госпитализация происшествия нападение врачи больницы Владимир Балух
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