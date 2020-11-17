В Полтаве патрульные сбили насмерть пешехода

Мужчина перебегал дорогу

Мужчина перебегал дорогу

Фото: Нацполиция

В Полтаве машина патрульной полиции насмерть сбила пешехода. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, пишет RegioNews.

Отмечается, что патрульный на служебном автомобиле Skoda Rapid совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

"Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто дело за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Сейчас решается вопрос об аресте машины, назначен ряд специальных экспертиз.

Напомним, 11 ноября в Днепре столкнулись 5 авто, погиб человек.