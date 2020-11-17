Митингующие под Радой предприниматели расходятся

Договорились искать решение проблем вместе с нардепами

Договорились искать решение проблем вместе с нардепами

Фото РБК Украина

ФОПовцы договорились с нардепами вместе искать выход из ситуации, а полиция не стала задерживать митингующих. Люди уже расходятся, но организаторы обещают привести в следующий раз в три раза больше предпринимателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Как заявил под Радой один из организаторов протеста, с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией достигнута договоренность о проведении консультаций по разрешению проблемы - отсрочке внедрения кассовых аппаратов для бизнеса. Вопрос будет согласовываться всеми фракциями парламента.

Кроме того, и.о. спикера парламента Елена Кондратюк обещала 4 декабря вынести на рассмотрение законопроекты, направленные на помощь ФОПам. Митингующие также заявили об отсутствии среди них задержанных. На одного человека только составили админпротокол.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели штурмуют Верховную Раду, происходят столкновения с полицией.