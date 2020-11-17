Слідчі допитали Балуха у справі про побиття

Раніше його виписали із лікарні швидкої допомоги

Раніше його виписали із лікарні швидкої допомоги

Фото: із відкритих джерел

Правоохоронці допитали колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха у справі про завдання йому тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на речницю Київської міської прокуратури Надію Максимець, передає RegioNews.

У суботу (14 листопада – ред.) потерпілого допитали з дозволу лікаря та у його (лікаря) присутності”, - розповіла Максимець.

Подробиці допиту та слідчих дій у прокуратурі поки що не розголошують.

Максимець додала, що наразі досудове слідство триває. Підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін тримання під вартою на строк досудового розслідування.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився.