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17 ноября 2020, 16:27 681

Предприниматели штурмуют Верховную Раду, происходят столкновения с полицией

17 ноября 2020, 16:27 681
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Рада не поддержала отсрочку кассовых аппаратов для ФОПов
Рада не поддержала отсрочку кассовых аппаратов для ФОПов
Фото: РБК
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Под зданием Верховной Рады происходят столкновения активистов, митингующих за отсрочку введения РРО для ФОПов, с правоохранителями.

Об этом сообщают журналисты с места происшествия, передает RegioNews.

Такую реакцию участников акции протеста вызвал провал голосования депутатами за отсрочку обязательной установки кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Участники акции протеста прорвали границу и пытаются попасть в здание Верховной Рады, их сдерживает полиция и бойцы Нацгвардии.

Как сообщает наш журналист, атаки происходили из нескольких точек. Штурм начал один из организаторов митинга. Он перелез через забор. Пока ФОПовцы не смогли зайти в здание парламента", - пишет Telegram канал PavlovskyNEWS.

Протестующие попытались прорваться к зданию Рады, но их не пропустили силовики. После обострения ситуации кордон правоохранителей усилили дополнительными отрядами силовиков.

Нацгвардейцы и полиция оттесняют большими силами протестующих от забора.

Напомним, в Киеве под Радой произошли столкновения на митинге предпринимателей, протестующие выступают против введения кассовых аппаратов.

Киев полиция Верховная Рада штурм столкновения предприниматели
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