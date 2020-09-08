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08 сентября 2020, 15:54 25

Бывшего пленника Кремля Балуха избили, он в тяжелом состоянии, - Сенцов

08 сентября 2020, 15:54 25
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У Балуха сломана рука и ключица
У Балуха сломана рука и ключица
Фото: Facebook Владимира Балуха
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Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Об этом в Facebook сообщил бывший узник Кремля Олег Сенцов, передает RegioNews.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности расследуются", - сообщил он.

Позже Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица. Угрозы жизни, по его словам, нет.

Ранее сообщалось, что кремлевский политзаключенный Балух идет на местные выборы с Порошенко.

Киев Избиение
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