Бывшего пленника Кремля Балуха избили, он в тяжелом состоянии, - Сенцов
У Балуха сломана рука и ключица
У Балуха сломана рука и ключица
Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.
Об этом в Facebook сообщил бывший узник Кремля Олег Сенцов, передает RegioNews.
"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности расследуются", - сообщил он.
Позже Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица. Угрозы жизни, по его словам, нет.
Ранее сообщалось, что кремлевский политзаключенный Балух идет на местные выборы с Порошенко.
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине