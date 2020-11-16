ЦИК заявила, что в четырех областях проведут повторные выборы
В четырех областях Украины состоится повторное голосование на местных выборах.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.
Повторное голосование состоится в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.
В частности, 17 января 2021 года состоятся перевыборы городского головы Новгород-Северского после смерти избранного на выборах 25 октября мэра.
В Борисполе, где переизбранный мэр скончался от COVID-19, повторное голосование состоится 31 января 2021 года.
Также снова будут выбирать мэра и депутатов городского совета в Броварах, а в селе Улановка Винницкой области будут переизбирать сельского голову.
Однако дата голосования в этих населенных пунктах еще не назначена.
Напомним, в ЦИК озвучили итоговую явку на втором туре выборов мэров.