ЦИК заявила, что в четырех областях проведут повторные выборы

Даты голосования пока известны лишь в двух городах

Даты голосования пока известны лишь в двух городах

Фото: flickr

В четырех областях Украины состоится повторное голосование на местных выборах.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

Повторное голосование состоится в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.

В частности, 17 января 2021 года состоятся перевыборы городского головы Новгород-Северского после смерти избранного на выборах 25 октября мэра.

В Борисполе, где переизбранный мэр скончался от COVID-19, повторное голосование состоится 31 января 2021 года.

Также снова будут выбирать мэра и депутатов городского совета в Броварах, а в селе Улановка Винницкой области будут переизбирать сельского голову.

Однако дата голосования в этих населенных пунктах еще не назначена.

Напомним, в ЦИК озвучили итоговую явку на втором туре выборов мэров.