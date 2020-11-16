Стали известны результаты выборов-2020 в Донецкой области

Выборы в областной совет Донецкой области не проводились

Выборы в областной совет Донецкой области не проводились

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в городах Мариуполь, Краматорск и Славянск.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в городе Мариуполь городским головой в первом туре переизбрали действующего мэра Вадима Бойченко, которого на этот раз выдвинула партия "Блок Вадима Бойченко". По количеству голосов в горсовете, куда прошли 5 партий, первое место занял "Блок Вадима Бойченко" (22 депутата), а второе – ОПЗЖ (19 мандатов).

В городе Краматорск 15 ноября состоялся второй тур мэрских выборов, официальные результаты голосования еще подсчитываются. Здесь за пост главы города соревновались два самовыдвиженца – действующий городской голова Андрей Панков и Александр Гончаренко. В Краматорский горсовет вошли 6 партий. Наибольшее количество депутатов будет в ОПЗЖ и "Команды Максима Ефимова "Наш Краматорск" - 14 и 12 мандатов соответственно.

В городе Славянск 22 ноября состоится второй тур выборов. За кресло мэра здесь будут бороться действующий градоначальник, кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях и выдвиженец от ОПЗЖ Павел Придворов, а в горсовет прошли 6 партий. Крупнейшие фракции будут у ОПЗЖ (14 депутатов) и у партий "Опоблок" и "Слуга народа" (по 6 мандатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Запорожской и Полтавской областях.