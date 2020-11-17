Головой Хмельницкой городской громады избран Александр Симчишин – ЦИК
Это кандидат от ВО "Свобода" и действующий городской голова
Это кандидат от ВО "Свобода" и действующий городской голова
Головой Хмельницкой городской громады избран кандидат от ВО "Свобода", действующий мэр Александр Симчишин.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центризбирком.
Головой Хмельницкой городской громады избран кандидат от ВО "Свобода", действующий мэр Александр Симчишин.
За Александра Симчишина проголосовали 74 тысячи 62 избирателя, что составляет 86,83 процента.
Второе место на выборах занял кандидат от политической партии "Слуга Народа" Инна Ящук, с результатом в 4,9 процента.
Напомним, ранее сообщалось, что в Каменце-Подольском на выборах мэра также выиграл "свободовец".
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