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Суд отказался отменить результаты выборов Черновицкого горсовета
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17 ноября 2020, 12:35 27

Суд отказался отменить результаты выборов Черновицкого горсовета

17 ноября 2020, 12:35 27
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Иск об отмене протокола ГТИК о результатах выборов подавала "Партия черновчан"
Фото из открытых источников
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В Черновцах окружной админсуд отказал в удовлетворении иска политической партии "Партия черновчан" об отмене протокола о результатах выборов Черновицкого городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на юриста "Партии черновчан" Александра Маркидонова.

Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив в задоволенні позову про скасування протоколу про результати виборів...

Posted by Олександр Маркідонов on Monday, November 16, 2020

В Черновцах окружной админсуд отказал в удовлетворении иска политической партии "Партия черновчан" об отмене протокола о результатах выборов Черновицкого городского совета. Партия намерена подавать апелляционную жалобу.

Теперь апелляция. Где-то через 4 дня будет решение апелляционной инстанции , которым, лично я уверен, протокол о результатах выборов принят без повторного подсчета 7 участков будет признано противоправным, – сообщил Маркидонов.

Напомним, ранее сообщалось, что объявлена дата второго тура выборов городского головы в Черновцах.

суд выборы Черновцы иск партия
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