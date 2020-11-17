Суд отказался отменить результаты выборов Черновицкого горсовета

Иск об отмене протокола ГТИК о результатах выборов подавала "Партия черновчан"

Иск об отмене протокола ГТИК о результатах выборов подавала "Партия черновчан"

Фото из открытых источников

В Черновцах окружной админсуд отказал в удовлетворении иска политической партии "Партия черновчан" об отмене протокола о результатах выборов Черновицкого городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на юриста "Партии черновчан" Александра Маркидонова.

Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив в задоволенні позову про скасування протоколу про результати виборів... Posted by Олександр Маркідонов on Monday, November 16, 2020

В Черновцах окружной админсуд отказал в удовлетворении иска политической партии "Партия черновчан" об отмене протокола о результатах выборов Черновицкого городского совета. Партия намерена подавать апелляционную жалобу.

Теперь апелляция. Где-то через 4 дня будет решение апелляционной инстанции , которым, лично я уверен, протокол о результатах выборов принят без повторного подсчета 7 участков будет признано противоправным, – сообщил Маркидонов.

Напомним, ранее сообщалось, что объявлена дата второго тура выборов городского головы в Черновцах.