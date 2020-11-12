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12 ноября 2020, 16:00 29

Стали известны результаты выборов-2020 в Одесской области

12 ноября 2020, 16:00 29
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В областной совет избраны 84 депутата
В областной совет избраны 84 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Одесский областной совет и в городах Одесса, Измаил и Черноморск.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Одесский областной совет избрано 84 депутата от 7-ми партий. Крупнейшие фракции будут у партий ОПЗЖ (24 мандата) и "СН" (16 мандатов).

В городе Одесса 15 ноября состоится второй тур. За кресло главы города будут бороться действующий мэр Геннадий Труханов, который баллотируется от политсилы "Доверяй делам" и представитель от ОПЗЖ Николай Скорик. В Одесский горсовет вошли 5 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партии "Доверяй делам" (20) и ОПЗЖ (18).

В городе Измаил городским головой избран представитель от президентской партии "Слуга народа" Андрей Абрамченко. В горсовет прошли всего две партии – "Слуга народа" (29 мандатов) и ОПЗЖ (9 мандатов).

В городе Черноморск городским головой стал представитель партии "За майбутне" Василий Гуляев, а в горсовет прошли 7 партий. Крупнейшие фракции будут у партий ОПЗЖ (11 депутатов) и партии "За майбутне" (9 депутатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Николаевской и Закарпатской областях.

выборы Одесса Труханов Геннадий Одесская область второй тур
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