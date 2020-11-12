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12 ноября 2020, 15:00 35

Стали известны результаты выборов-2020 в Закарпатской области

12 ноября 2020, 15:00 35
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В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Закарпатский областной совет и в городах Ужгород, Мукачево и Хуст.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Ужгородский областной совет избраны 64 депутата от 8-ми партий. Самая большая фракция будет у партии "Ридне Закарпаття" (12 мандатов) и "СН" (11 мандатов).

В городе Ужгород 22 ноября состоится второй тур. За кресло главы города будут бороться действующий мэр Богдан Андриив, который баллотируется как самовыдвиженец и представитель президентской партии "Слуга народа" Виктор Щадей. В Ужгородский горсовет вошли 6 партий. Наибольшее количество депутатов будет у "Батькивщины" (8) и "СН" (7).

В городе Мукачево в первом туре с результатом 66,88% победил действующий городской голова Андрей Балога. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 8 партий, лидируют "Команда Андрея Балоги" (11 мандатов) и "Слуга народа" (5 мандатов).

В городе Хуст городским головой стал самовыдвиженец Владимир Кащук, а в горсовет прошли 8 партий. Крупнейшие фракции будут у партий "Родное Закарпатье" (9 депутатов), "Общественного-политического движения Валентина Наливайченко "Справедливость" и "Слуги народа" – по 6 депутатов от каждого.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Житомирской и Николаевской областях.

Мукачево Ужгород Закарпатье Местные выборы второй тур
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