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12 ноября 2020, 14:50 347

В Броварах назначено повторное голосование на выборах мэра, - ЦИК

12 ноября 2020, 14:50 347
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Голосование  состоится 22 ноября.
Голосование  состоится 22 ноября.
Фото из открытых источников
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В городе Бровары на Киевщине состоится повторное голосование на выборах городского головы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Центризбиркома.

Повторное голосование на выборах городского головы в городе Бровары на Киевщине состоится 22 ноября.

Действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 13798 избирателей (44,07%). На втором месте – выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

Напомним, ранее сообщалось, что названа дата повторных выборов мэра Борисполя.

выборы мэр ЦИК Бровары второй тур
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