В Броварах назначено повторное голосование на выборах мэра, - ЦИК
Голосование состоится 22 ноября.
Голосование состоится 22 ноября.
В городе Бровары на Киевщине состоится повторное голосование на выборах городского головы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Центризбиркома.
Повторное голосование на выборах городского головы в городе Бровары на Киевщине состоится 22 ноября.
Действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 13798 избирателей (44,07%). На втором месте – выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).
Напомним, ранее сообщалось, что названа дата повторных выборов мэра Борисполя.
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