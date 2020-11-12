09:34  12 ноября
Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти: за сутки более 11 тысяч
10:16  12 ноября
В столичной Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня приведет к полному локдауну
08:11  12 ноября
За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2020, 14:59 12

Местные выборы: В Украине до сих пор не установили результаты в 11 советах и по 6 городских головах

12 ноября 2020, 14:59 12
Читайте також українською мовою
С 1421 городских, поселковых, сельских голов установленные результаты 1415 советах
С 1421 городских, поселковых, сельских голов установленные результаты 1415 советах
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Центральной избирательной комиссии заявили о финиш установление результатов местных выборов в Украине. По состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским председателям.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Всего в Украине с 1 577 местных советов территориальные избирательные комиссии установили результаты выборов в 1566 советах. С 1421 городских, поселковых, сельских голов установленные результаты 1415.

"Процесс установления результатов голосования - на финише", - сообщили в ЦИК.

Также в Центризбиркоме добавили, что сегодня Черновицкая ТИК установила результаты выборов городского главы и назначила повторное голосование на 29 ноября. Кроме этого были установлены результаты выборов депутатов Киевского облсовета.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны призвал немедленно объявить все результаты местных выборов Центральную избирательную комиссию.

выборы Украина голосование ЦИК Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »