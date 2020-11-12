Местные выборы: В Украине до сих пор не установили результаты в 11 советах и по 6 городских головах

С 1421 городских, поселковых, сельских голов установленные результаты 1415 советах

С 1421 городских, поселковых, сельских голов установленные результаты 1415 советах

Фото: flickr

В Центральной избирательной комиссии заявили о финиш установление результатов местных выборов в Украине. По состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским председателям.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Всего в Украине с 1 577 местных советов территориальные избирательные комиссии установили результаты выборов в 1566 советах. С 1421 городских, поселковых, сельских голов установленные результаты 1415.

"Процесс установления результатов голосования - на финише", - сообщили в ЦИК.

Также в Центризбиркоме добавили, что сегодня Черновицкая ТИК установила результаты выборов городского главы и назначила повторное голосование на 29 ноября. Кроме этого были установлены результаты выборов депутатов Киевского облсовета.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны призвал немедленно объявить все результаты местных выборов Центральную избирательную комиссию.