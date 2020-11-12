Стали известны результаты выборов-2020 в Николаевской области

В областной совет избраны 64 депутата

В областной совет избраны 64 депутата

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Житомирский областной совет и в городах Николаев, Первомайск и Южноукраинск

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Николаевский областной совет избраны 64 депутата от 6 партий. Самая большая фракция будет у ОПЗЖ (18 мандатов) и президентской партии "Слуга народа" (16 мандатов).

В городе Николаев 22 ноября состоится второй тур выборов. За кресло главы города будут бороться действующий мэр Александр Сенкевич, который баллотируется от партии "Пропозиция" и представитель от ОПЗЖ Владислав Чайка. В Николаевский горсовета вошли 6 партий. Наибольшее количество депутатов будет у ОПЗЖ (17) и партии "Пропозиция" (14).

В городе Первомайск мэром избран представитель от Оппозиционного блока Олег Демченко. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 8 партий, лидируют ОПЗЖ и "Европейская Солидарность" по 7 мандатов у каждой.

В городе Южноукраинск городским головой стал представитель президентской партии "Слуга народа" Валерий Онуфриенко, а в горсовет прошли 6 партий. Крупнейшие фракции будут у "Слуги народа" и ОПЗЖ – по 8 мандатов в каждой.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Кировоградской и Житомирской областях.