09:34  12 ноября
Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти: за сутки более 11 тысяч
10:16  12 ноября
В столичной Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня приведет к полному локдауну
08:11  12 ноября
За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2020, 14:00 44

Стали известны результаты выборов-2020 в Николаевской области

12 ноября 2020, 14:00 44
Читайте також українською мовою
В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
Читайте також
українською мовою

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Житомирский областной совет и в городах Николаев, Первомайск и Южноукраинск

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Николаевский областной совет избраны 64 депутата от 6 партий. Самая большая фракция будет у ОПЗЖ (18 мандатов) и президентской партии "Слуга народа" (16 мандатов).

В городе Николаев 22 ноября состоится второй тур выборов. За кресло главы города будут бороться действующий мэр Александр Сенкевич, который баллотируется от партии "Пропозиция" и представитель от ОПЗЖ Владислав Чайка. В Николаевский горсовета вошли 6 партий. Наибольшее количество депутатов будет у ОПЗЖ (17) и партии "Пропозиция" (14).

В городе Первомайск мэром избран представитель от Оппозиционного блока Олег Демченко. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 8 партий, лидируют ОПЗЖ и "Европейская Солидарность" по 7 мандатов у каждой.

В городе Южноукраинск городским головой стал представитель президентской партии "Слуга народа" Валерий Онуфриенко, а в горсовет прошли 6 партий. Крупнейшие фракции будут у "Слуги народа" и ОПЗЖ – по 8 мандатов в каждой.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Кировоградской и Житомирской областях.

мэр Николаев Сенкевич Александр Местные выборы второй тур
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Местные выборы: ЦИК изменила состав Черновицкой ТИК
12 ноября 2020, 12:40
Стали известны результаты выборов-2020 в Житомирской области
12 ноября 2020, 12:35
Выборы мэра Одессы: СБУ нашла сотни фальшивых бюллетеней
11 ноября 2020, 20:37
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »