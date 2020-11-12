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12 листопада 2020, 16:00 24

Стали відомі результати виборів-2020 у Одеській області

12 листопада 2020, 16:00 24
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До обласної ради обрано 84 депутати
До обласної ради обрано 84 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Одеської обласної ради та у містах Одеса, Ізмаїл та Чорноморськ.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Одеської обласної ради обрано 84 депутати від 7-ми партій. Найбільші фракції будуть у партій ОПЗЖ (24 мандати) та "СН" (16 мандатів).

У місті Одеса 15 листопада відбудеться другий тур. За крісло очільника міста будуть зазмагатися чинний мер Геннадій Труханов, який балотується від політсили "Довіряй ділам" та представник від ОПЗЖ Микола Скорик. До Одеської міськради увійшли 5 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партії "Довіряй ділам" (20) та ОПЗЖ (18).

У місті Ізмаїл міським головою обрано представника від президентської партії "Слуга народу" Андрій Абрамченка. До міськради пройшли усього дві партії – "Слуга народу" (29 мандатів) та ОПЗЖ (9 мандатів).

У місті Чорноморськ міським головою став представник партії "За майбутнє" Василь Гуляєв, а до міськради пройшли 7 партій. Найбільші фракції будуть у партій ОПЗЖ (11 депутатів) та партії "За майбутнє" (9 депутатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Миколаївській та Закарпатській областях.

вибори Одеса Труханов Геннадій Одеська область другий тур
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