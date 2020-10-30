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30 октября 2020, 17:23 2

Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя

30 октября 2020, 17:23 2
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Действующий городской голова получил почти 75% голосов избирателей
Действующий городской голова получил почти 75% голосов избирателей
Фото: Тернопольский городской совет
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Сергей Надал получил 74,59% голосов и сохранил кресло мэра Тернополя.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Тернопольской городской избирательной комиссии.

За действующего городского голову Сергея Надала проголосовало 52876 избирателей. Это 74,59% от тех, кто принял участие в голосовании", - говорится в сообщении.

На втором месте – Иван Сороколит (Сила людей), его поддержали 4171 избиратель.

Третье место занял Леонид Бицюра (Родина) – 3507 голосов, или 4,9%.

На четвертом и пятом местах Виктор Овчарук (Европейская Солидарность) и Виктор Гевко (Слуга Народа).

Напомним, 29 октября в Тернополе городская ТИК завершила прием протоколов с участков.

выборы Тернополь Надал Сергей результат ТИК
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