Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя
Действующий городской голова получил почти 75% голосов избирателей
Действующий городской голова получил почти 75% голосов избирателей
Сергей Надал получил 74,59% голосов и сохранил кресло мэра Тернополя.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Тернопольской городской избирательной комиссии.
За действующего городского голову Сергея Надала проголосовало 52876 избирателей. Это 74,59% от тех, кто принял участие в голосовании", - говорится в сообщении.
На втором месте – Иван Сороколит (Сила людей), его поддержали 4171 избиратель.
Третье место занял Леонид Бицюра (Родина) – 3507 голосов, или 4,9%.
На четвертом и пятом местах Виктор Овчарук (Европейская Солидарность) и Виктор Гевко (Слуга Народа).
Напомним, 29 октября в Тернополе городская ТИК завершила прием протоколов с участков.
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