Зеленский анонсировал создание программы "Здоровая нация": что это значит

Представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь

Представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь

Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что здоровье нации должно стать национальной идеей в Украине. В связи с этим в стране появится программа "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодоления их последствий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте президента по итогам селекторного совещания. Зеленский отметил, что пандемия COVID-19 показала, что люди с сильным иммунитетом, те, кто регулярно занимается спортом, болеют коронавирусом в легкой форме и выздоравливают быстрее. По его мнению, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм. В связи с этим Зеленский предложил создать программу "Здоровая нация", а также сформировать "Корзину здоровья" - перечень витаминов, необходимых для поддержания здоровья, укрепления иммунитета и так далее. "Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - отметил Зеленский. Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программы спортсменов, которые переболели COVID-19. Чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью. Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею, представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь. Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел на коронавирус. Впоследствии появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел COVID-19.

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