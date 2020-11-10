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10 ноября 2020, 17:05 363

Зеленский анонсировал создание программы "Здоровая нация": что это значит

10 ноября 2020, 17:05 363
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Представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь
Представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский считает, что здоровье нации должно стать национальной идеей в Украине. В связи с этим в стране появится программа "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодоления их последствий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте президента по итогам селекторного совещания.

Зеленский отметил, что пандемия COVID-19 показала, что люди с сильным иммунитетом, те, кто регулярно занимается спортом, болеют коронавирусом в легкой форме и выздоравливают быстрее. По его мнению, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм.

В связи с этим Зеленский предложил создать программу "Здоровая нация", а также сформировать "Корзину здоровья" - перечень витаминов, необходимых для поддержания здоровья, укрепления иммунитета и так далее.

"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - отметил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программы спортсменов, которые переболели COVID-19. Чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею, представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел на коронавирус.

Впоследствии появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел COVID-19.

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