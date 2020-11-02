Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

Допрос должен был начаться сегодня, 2 ноября, в 9.30 утра

Допрос должен был начаться сегодня, 2 ноября, в 9.30 утра

Фото: Радио Свобода

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР, передает RegioNews. Он должен был прийти на 9:30, но не явился", – сообщили в пресс-службе бюро. Напомним, что ГБР открыло уголовное производство в отношении председателя Конституционного Суда по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории Крыма по законам РФ. Ранее председатель КСУ Тупицкий заявил, что не собирается уходить в отставку.

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