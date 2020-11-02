Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР
Допрос должен был начаться сегодня, 2 ноября, в 9.30 утра
Допрос должен был начаться сегодня, 2 ноября, в 9.30 утра
Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР, передает RegioNews.
Он должен был прийти на 9:30, но не явился", – сообщили в пресс-службе бюро.
Напомним, что ГБР открыло уголовное производство в отношении председателя Конституционного Суда по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории Крыма по законам РФ.
Ранее председатель КСУ Тупицкий заявил, что не собирается уходить в отставку.
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