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Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР
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02 ноября 2020, 11:46 18

Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

02 ноября 2020, 11:46 18
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Допрос должен был начаться сегодня, 2 ноября, в 9.30 утра
Допрос должен был начаться сегодня, 2 ноября, в 9.30 утра
Фото: Радио Свобода
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Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР, передает RegioNews.

Он должен был прийти на 9:30, но не явился", – сообщили в пресс-службе бюро.

Напомним, что ГБР открыло уголовное производство в отношении председателя Конституционного Суда по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории Крыма по законам РФ.

Ранее председатель КСУ Тупицкий заявил, что не собирается уходить в отставку.

ГБР Конституционный суд допрос КСУ Александр Тупицкий
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