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02 ноября 2020, 12:13 3

КСУ отменил общее собрание и изменил повестку дня с нарушением процедуры, – Стефанчук

02 ноября 2020, 12:13 3
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В 12:00 должно начаться пленарное заседание Большой палаты КСУ
В 12:00 должно начаться пленарное заседание Большой палаты КСУ
Фото из открытых источников
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Сегодня, 2 ноября, было отменено общее собрание судей Конституционного Суда Украины, а также был изменен порядок дня работы КСУ с нарушением всех процедур.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета парламента, передает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

Надо подумать, как мы будем решать вопрос относительно правового режима, уточнение, какого-то другого, с Конституционным Судом. Довожу до вашего сведения, что в 11:00 сегодня были отменены общее собрание судей и было с нарушением всех процедур изменен порядок дня работы КСУ", – подчеркнул вице-спикер.

По словам Стефанчука, в 12:00 должно начаться пленарное заседание Большой палаты КСУ.

Там будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования положений... что касается толкования по земле", – уточнил он.

Напомним, сегодня утром председатель КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР.

Также сегодня вечером фракция "Слуга народа" соберется на заседание по ситуации вокруг Конституционного суда.

заседание Конституционный суд КСУ скандал Руслан Стефанчук
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