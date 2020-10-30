КСУ продолжит рассмотрение "языкового закона"
Пленарное заседание запланировано на 3 ноября
Пленарное заседание запланировано на 3 ноября
Конституционный суд на следующей неделе продолжит рассмотрение конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ, информирует RegioNews.
Начало заседания в 10:00 и рассмотрение этого вопроса стоит первым в повестке дня 3 ноября.
Также на следующей неделе КСУ среди прочего продолжит рассмотрение ходатайства о трактовке преамбулы Конституции Украины в части "обеспечения достойных условий жизни", а также решит вопрос о рассмотрении иска касательно статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса по части спецконфискации.
Напомним, Конституционный Суд собирается провести срочное заседание 2 ноября. Подробности и повестка дня заседания пока неизвестны.
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