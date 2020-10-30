"Слуги народа" планируют заполнить две вакантные должности в Конституционном суде

Перед этим надо будет рассмотреть целесообразность пребывания на должностях действующих судей КС

Перед этим надо будет рассмотреть целесообразность пребывания на должностях действующих судей КС

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Две вакантные должности судей в Конституционном судьи Украины, на которые специалистов назначает Верховная Рада, могут быть заполнены в ближайшее время.

Об этом в эфире Радио Свобода сказала народный депутат из фракции "Слуги народа" Галина Янченко, передает RegioNews.

Нардеп также объяснила, почему депутаты не сделали этого раньше.

Возможность назначить двух судей Конституционного суда появилась фактически только в мае этого года. Прошло лето – это были парламентские каникулы. Я думаю, что, в принципе, в ближайшее время эти вакансии могут быть заполнены", – сказала Янченко.

Нардеп также отметила, что перед тем необходимо решить, останутся на должностях действующие судьи Конституционного суда.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.