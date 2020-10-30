Один из судей КСУ заявил, что подал в отставку после давления с ОП

Заявление об отставке было написано еще 8 октября

Заявление об отставке было написано еще 8 октября

Фото: из открытых источников

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что написал заявление о своей отставке после давления с Офиса президента.

Об этом Слиденко рассказал на брифинге в пятницу, 30 октября, передает RegioNews.

По его словам, с Офиса президента на него давили 7 октября, и уже 8 октября он написал заявление об отставке.

Он также добавил, что его заявление находится в Конституционном суде, его еще не рассмотрели, однако он "уже почти не судья" КСУ.

Седьмого октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. Восьмого октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах. Оно находится в суде, его должен рассматривать суд", - сказал он.

На вопрос, кто именно ему звонил и оказывал давление, Слиденко отвечать отказался.

По поводу своей декларации Слиденко признал, что формально нарушил закон, потому что физически не мог внести изменения в декларацию, так как находился за рубежом.

Суть этих проблем следующая. В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 декабря вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9-го, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАПК, но они сказали, что эти показания не подходят", - рассказал судья.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что главу Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.