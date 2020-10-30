Председатель КСУ Тупицкий заявил, что не собирается уходить в отставку

Тупицкий утверждает, что еще не слышал требования об отставке

Тупицкий утверждает, что еще не слышал требования об отставке

Фото: из открытых источников

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что он давал присягу народу Украины, а поэтому без объективных причин не уйдет в отставку по требованию “того или иного лица”.

Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews.

Я дал присягу народу Украины, поэтому вопрос такой. Речь же идет о другом, речь идет об отмене всего состава Конституционного суда. Такой вопрос пока не возникал. Если будет такой ультиматум, я вас приглашу, и мы обсудим. Судьи КС сядут здесь рядом, и мы обсудим вопрос, что я не так делаю, или я нарушаю присягу, а на требование того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать", - сказал глава КСУ.

Он также добавил, что не слышал требования об отставке. По его словам, если такое требование будет, то оно должно быть мотивировано, чтобы он сам понимал, и чтобы Конституционный суд понимал, что проблема именно в нем.

Также Тупицкий заявил, что возмущен, что Зеленский не встретился с ним по его просьбе в четверг и не пригласил на внеочередное заседание СНБО.

Вчера было заседание СНБО. Никого не удивляет, что там присутствовал глава НАЗК, хотя он не входит в состав СНБО. Почему тогда не пригласили председателя конституционного суда?",- сказал Тупицкий.

Ранее сообщалось, что глава КСУ рассказал, почему не внес свой участок в Крыму в декларацию.