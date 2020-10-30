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30 октября 2020, 15:43 7

ГБР возбудило ряд уголовных дел против главы КСУ Тупицкого

30 октября 2020, 15:43 7
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Начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены
Начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены
Радио Свобода
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.

По данным следствия, в 2018 году он будто самовольно занял не отведенный ему земельный участок и будто бы признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка.

"Таким образом, он совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, котоыре квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель КСУ Тупицкий заявил, что не собирается уходить в отставку.

суд ГБР Украина Конституционный суд КСУ
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