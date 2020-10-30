ГБР возбудило ряд уголовных дел против главы КСУ Тупицкого

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.

По данным следствия, в 2018 году он будто самовольно занял не отведенный ему земельный участок и будто бы признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка.

"Таким образом, он совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, котоыре квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель КСУ Тупицкий заявил, что не собирается уходить в отставку.