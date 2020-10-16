Комитет Рады не рассмотрел Госбюджет-2021 из-за отсутствия кворума

Большинство депутатов из фракции "Слуга народа" отсутствовали

Большинство депутатов из фракции "Слуга народа" отсутствовали

Фото: flickr

Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором планировалось утвердить поправки к проекту Государственного бюджета на 2021 год, было отменено из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Романа Каптелова, передает RegioNews.

По его словам, глава комитета Юрий Аристов открыл заседание и сразу же закрыл его из-за отсутствия кворума.

Не было кворума. Многие из нардепов заболели. Так, коронавирусом, но деталей не знаю. Аристов открыл комитет, кворума нет, закрыл и сказал, что пока ждем", - сообщил Каптелов.

Он также добавил, что в проект было подано более 2300 поправок, в ближайшее время секретариат Рады должен назвать даты рассмотрения бюджета комитетом.

По данным народного депутата Алексея Гончаренко, на заседании присутствовали всего пять народных депутатов от президентской фракции.

Напомним, в проект бюджета на 2021 год внесли поправок на 1 триллион гривен, для его рассмотрения депутаты планировали собраться 20 октября.