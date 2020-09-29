Нардепов из "Слуги народа" отправят на Донбасс "разведать обстановку" - СМИ
Народных депутатов фракции «Слуга народа» отправят самолётом на Донбасс, чтобы они «разведали обстановку на линии разграничения».
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Pavlovsky News, информирует RegioNews.
Уже в эту пятницу самолёт с депутатами от фракции "Слуга народа" вылетит на Донбасс для инспекции региона. Вернутся "слуги" уже в субботу", - сообщил источник.
Собеседник издания сообщил, что, те депутаты, которые согласятся на поездку, будут распределены по региону в зоне конфликта для анализа общей картины.
При этом некоторые депутаты раскритиковали инициативу и отказываются лететь из-за возможного использования оппонентами данной инициативы против них.
"Слуг народа" отправят самолётом на Донбасс, чтобы они разведали обстановку на линии разграничения Уже в эту пятницу...Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Напомним, ранее Андрей Ермак предложил ТКГ собираться еженедельно.
Также "Слуга народа" хочет провести выездное заседание на Донбассе - Арахамия