Нардепов из "Слуги народа" отправят на Донбасс "разведать обстановку" - СМИ

Инспекция назначена на пятницу, 2 октября

Инспекция назначена на пятницу, 2 октября

Фото: Pavlovsky News

Народных депутатов фракции «Слуга народа» отправят самолётом на Донбасс, чтобы они «разведали обстановку на линии разграничения».

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Pavlovsky News, информирует RegioNews.

Уже в эту пятницу самолёт с депутатами от фракции "Слуга народа" вылетит на Донбасс для инспекции региона. Вернутся "слуги" уже в субботу", - сообщил источник.

Собеседник издания сообщил, что, те депутаты, которые согласятся на поездку, будут распределены по региону в зоне конфликта для анализа общей картины.

При этом некоторые депутаты раскритиковали инициативу и отказываются лететь из-за возможного использования оппонентами данной инициативы против них.

"Слуг народа" отправят самолётом на Донбасс, чтобы они разведали обстановку на линии разграничения Уже в эту пятницу... Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Напомним, ранее Андрей Ермак предложил ТКГ собираться еженедельно.

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