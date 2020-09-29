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29 сентября 2020, 14:45 5

Нардепов из "Слуги народа" отправят на Донбасс "разведать обстановку" - СМИ

29 сентября 2020, 14:45 5
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Инспекция назначена на пятницу, 2 октября
Фото: Pavlovsky News
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Народных депутатов фракции «Слуга народа» отправят самолётом на Донбасс, чтобы они «разведали обстановку на линии разграничения».

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Pavlovsky News, информирует RegioNews.

Уже в эту пятницу самолёт с депутатами от фракции "Слуга народа" вылетит на Донбасс для инспекции региона. Вернутся "слуги" уже в субботу", - сообщил источник.

Собеседник издания сообщил, что, те депутаты, которые согласятся на поездку, будут распределены по региону в зоне конфликта для анализа общей картины.

При этом некоторые депутаты раскритиковали инициативу и отказываются лететь из-за возможного использования оппонентами данной инициативы против них.

"Слуг народа" отправят самолётом на Донбасс, чтобы они разведали обстановку на линии разграничения Уже в эту пятницу...

Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Напомним, ранее Андрей Ермак предложил ТКГ собираться еженедельно.

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