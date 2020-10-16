Минреинтеграции разрабатывает закон о переходным периоде в ОРДЛО: появились подробности

При разработке законопроекта Минреинтеграции использует хорватский опыт

При разработке законопроекта Минреинтеграции использует хорватский опыт

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Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий работает над законопроектом о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. Составной частью этого документа станет переходная судебная система.

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью хорватскому изданию N1, информирует RegioNews.

По словам вице-премьера, при разработке законопроекта Минреинтеграции использует хорватский опыт, но модель переходного периода будет новой.

"Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, и те, кто совершил преступление, как и ранее должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции - это установление доверия между людьми", - подчеркнул он.

Как объяснил Резников, украинская власть планирует заранее подготовить будущих работников администраций, которые придут на свои места сразу после деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.

"Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которое сейчас под оккупацией", - добавил чиновник.

Напомним, Кабинет Министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения относительно применения персональных санкций в связи с раздачей Россией паспортов гражданам Украины.