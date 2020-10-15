На Запорожской таможне разоблачили коррупционную схему экспорта зерна
На Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему экспорта зерновой продукции в Евросоюз, организованную должностным лицом одного из таможенных постов.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Сделку организовал руководитель таможенного поста совместно с несколькими представителями коммерческих структур.
В течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции. Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождения товара, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Зато руководитель таможенного поста "не замечал" этих несоответствий.
На днях сотрудники СБУ задокументировали очередной факт противоправного экспорта зерна на основании поддельных документов. По предварительным выводам, с этой отправки в госбюджет могло не поступить более 1,2 млн грн.
По оперативной информации, такие сделки злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз, в зависимости от сезонного сбора урожая.
Во время обысков в служебных помещениях и по местам проживания организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста выявлено крупную сумму денег в разной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.
Руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, в ходе которых будет установлено фактическую сумму государственных убытков.
В настоящее время проверяется причастность других должностных лиц таможенного поста до коррупционных правонарушений.
Напомним, СБУ заблокировала попытки перемещения ценных товаров через Киевскую таможню.