На Запорожской таможне разоблачили коррупционную схему экспорта зерна

Должностные лица таможни за взятки за взятки закрывали глаза" на заниженную стоимость зерна и, соответственно, таможенные платежи

Должностные лица таможни за взятки за взятки закрывали глаза" на заниженную стоимость зерна и, соответственно, таможенные платежи

Фото: СБУ

На Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему экспорта зерновой продукции в Евросоюз, организованную должностным лицом одного из таможенных постов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Сделку организовал руководитель таможенного поста совместно с несколькими представителями коммерческих структур.

В течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции. Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождения товара, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Зато руководитель таможенного поста "не замечал" этих несоответствий.

На днях сотрудники СБУ задокументировали очередной факт противоправного экспорта зерна на основании поддельных документов. По предварительным выводам, с этой отправки в госбюджет могло не поступить более 1,2 млн грн.

По оперативной информации, такие сделки злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз, в зависимости от сезонного сбора урожая.

Во время обысков в служебных помещениях и по местам проживания организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста выявлено крупную сумму денег в разной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.

Руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, в ходе которых будет установлено фактическую сумму государственных убытков.

В настоящее время проверяется причастность других должностных лиц таможенного поста до коррупционных правонарушений.

Напомним, СБУ заблокировала попытки перемещения ценных товаров через Киевскую таможню.