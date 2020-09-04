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04 сентября 2020, 14:53 2

Суд избрал присяжных по делу об убийстве Шеремета

04 сентября 2020, 14:53 2
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Заседание состоялось сегодня
Заседание состоялось сегодня
Фото: Укринформ
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українською мовою

Шевченковский районный суд города Киева отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Процесс отбора состоялся в ходе судебного заседания в пятницу, 4 сентября, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

В частности, суд удовлетворил отвод двух присяжных - Анны Чупиной и Инны Крамаренко и отказал в удовлетворении ходатайства об отводе Наталье Глобе и Юрию Михайленко.

Таким образом, в рассмотрении дела Шеремета примут участие присяжные Валерий Фирсов, Людмила Яковенко, Наталья Глоба, Юрий Михайленко и Юрий Федоренко.

По словам судьи Оксаны Голуб, список присяжных будет передан на автоматизированное автораспределение, которое определит из них трех основных и двух - запасных.

В дальнейшем судебном процессе присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для фигурантов дела относительно убийства Шеремета - Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 15 час. 28 сентября.

Дело будут слушать судьи Оксана Голуб и Марина Антонюк.

Напомним, 25 августа в Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также сообщалось, что адвокаты подозреваемых что будут ходатайствовать о суде присяжных.

25 августа Шевченковский районный суд Киева постановил, что рассмотрение по сути дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета будет назначено на 4 сентября.

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