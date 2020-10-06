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06 октября 2020, 16:20

Суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов от "Евросолидарности" в Кременчуге

06 октября 2020, 16:20
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ТИК должна повторно рассмотреть документы кандидатов в депутаты
ТИК должна повторно рассмотреть документы кандидатов в депутаты
Фото: flickr
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В Кременчуге территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатов от "Европейской Солидарности", однако впоследствии суд отменил это решение и обязал избирательную комиссию повторно рассмотреть документы.

Об этом говорится в сюжете "Прямого", пишет RegioNews.

В ТИК объяснили, что комиссия не получила уведомление о областную конференцию партийной организации.

Юрист штаба "Европейской Солидарности" в Кременчуге Ирина Гандзюк убеждена, что это все манипуляция, нарушений избирательного кодекса не было.

Если ТИК считала, что в представленных документах были недочеты, ошибки, она была обязана сообщить нам об этом, в течение суток мы должны это исправить, никаких официальных уведомлений мы не получили", - сказала юрист.

Полтавский окружной административный суд вынес решение в пользу "Европейской Солидарности" и отменил постановление Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка. Комиссия должна повторно рассмотреть документы и зарегистрировать кандидатов в депутаты.

Напомним, 30 сентября в Кременчуге ТИК отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС" на местные выборы.

суд Полтавская область Кременчуг Европейская солидарность Кандидат ТИК регистрация
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