Суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов от "Евросолидарности" в Кременчуге
В Кременчуге территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатов от "Европейской Солидарности", однако впоследствии суд отменил это решение и обязал избирательную комиссию повторно рассмотреть документы.
Об этом говорится в сюжете "Прямого", пишет RegioNews.
В ТИК объяснили, что комиссия не получила уведомление о областную конференцию партийной организации.
Юрист штаба "Европейской Солидарности" в Кременчуге Ирина Гандзюк убеждена, что это все манипуляция, нарушений избирательного кодекса не было.
Если ТИК считала, что в представленных документах были недочеты, ошибки, она была обязана сообщить нам об этом, в течение суток мы должны это исправить, никаких официальных уведомлений мы не получили", - сказала юрист.
Полтавский окружной административный суд вынес решение в пользу "Европейской Солидарности" и отменил постановление Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка. Комиссия должна повторно рассмотреть документы и зарегистрировать кандидатов в депутаты.
Напомним, 30 сентября в Кременчуге ТИК отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС" на местные выборы.