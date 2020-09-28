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28 сентября 2020, 18:38 4

Прокурор объявил обвинительный акт по делу Шеремета

28 сентября 2020, 18:38 4
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Подозреваемые заявили, что не признают свою вину
Подозреваемые заявили, что не признают свою вину
Фото: Facebook
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Представитель стороны обвинения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета объявил во время заседания в Шевченковском райсуде Киева обвинительный акт.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

После этого судья опросила обвиняемых по делу Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь относительно их личных данных, образования, наличия несовершеннолетних детей, семейного положения, образования и государственных наград.

Кроме того, судья спросила, понимают ли они суть обвинительного акта и согласны ли с написанным в нем.

Все обвиняемые заявили, что не признают свою вину.

Сейчас суд рассматривает вопрос об изменении меры пресечения Антоненко по ходатайству, которое ранее подал его адвокат Дмитрий Круговой. При этом суд отказался разрешить Антоненко сидеть рядом с его защитниками", - сообщает издание.

Согласно тексту ходатайства, Антоненко просят изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Напомним, дело Шеремета: Европейский суд по правам человека получил заявление от Антоненко.

4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

суд иск Юлия Кузьменко Дело Шеремета Андрей Антоненко
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