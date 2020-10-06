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06 октября 2020, 12:32 6

Полиция рассказала подробности убийства с пожаром в киевской многоэтажке

06 октября 2020, 12:32 6
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За убийство собственного ребенка отцу грозит пожизненное лишение свободы
Фото: Нацполиция
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В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного шестилетнего ребенка. Мужчина ножом нанес несколько ранений сыну, после чего поджег кровать. Тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Известно, что когда спасатели срезали дверь и зашли в квартиру, то немедленно потушили огонь. Далее во время осмотра помещения в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело малолетнего ребенка со следами насильственной смерти.

Злоумышленник нанес несколько ножевых ранений, а потом поджег кровать, на котором мальчик лежал", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он - местный житель, 1984 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства происшествия, а после получения заключения экспертов возможна дополнительная правовая квалификация.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время пожара погиб ребенок, за возможный поджог квартиры задержан отец.

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