Суд арестовал экс-полицейського, который вызвал смертельное ДТП в Броварах

В результате инцидента одна женщина погибла

В результате инцидента одна женщина погибла

Фото: Нацполиция

Бывшему полицейскому, который 4 октября в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин на пешеходном переходе в г.Бровары, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранту производства сообщено о подозрении по ч.2 ст 286 УК Украины.

Сообщается, что работник Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве, находясь за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин на пешеходном переходе в г.Бровары.

Одна из женщин от полученных травм погибла на месте происшествия.

По факту ДТП, в котором погибла 43-летняя жительница г. Бровары, осуществляет процессуальное руководство Киевская областная прокуратура.

Напомним, 5 октября в Броварах под Киевом пьяный полицейский совершил смертельное ДТП, одна из сбитых женщин погибла от полученных травм.