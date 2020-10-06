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06 октября 2020, 17:50 3

Суд арестовал экс-полицейського, который вызвал смертельное ДТП в Броварах

06 октября 2020, 17:50 3
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В результате инцидента одна женщина погибла
В результате инцидента одна женщина погибла
Фото: Нацполиция
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Бывшему полицейскому, который 4 октября в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин на пешеходном переходе в г.Бровары, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранту производства сообщено о подозрении по ч.2 ст 286 УК Украины.

Сообщается, что работник Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве, находясь за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин на пешеходном переходе в г.Бровары.

Одна из женщин от полученных травм погибла на месте происшествия.

По факту ДТП, в котором погибла 43-летняя жительница г. Бровары, осуществляет процессуальное руководство Киевская областная прокуратура.

Напомним, 5 октября в Броварах под Киевом пьяный полицейский совершил смертельное ДТП, одна из сбитых женщин погибла от полученных травм.

арест ДТП прокуратура полиция Киевская область Бровары
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