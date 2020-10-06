Суд арестовал экс-полицейського, который вызвал смертельное ДТП в Броварах
Бывшему полицейскому, который 4 октября в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин на пешеходном переходе в г.Бровары, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, фигуранту производства сообщено о подозрении по ч.2 ст 286 УК Украины.
Сообщается, что работник Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве, находясь за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин на пешеходном переходе в г.Бровары.
Одна из женщин от полученных травм погибла на месте происшествия.
По факту ДТП, в котором погибла 43-летняя жительница г. Бровары, осуществляет процессуальное руководство Киевская областная прокуратура.
Напомним, 5 октября в Броварах под Киевом пьяный полицейский совершил смертельное ДТП, одна из сбитых женщин погибла от полученных травм.