Суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета

Пятеро присяжных приняли присягу

Пятеро присяжных приняли присягу

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Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

На заседании присутствуют представители стороны обвинения, сами обвиняемые по делу Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, а также их защитники.

Первое заседание суда присяжных по делу Шеремета началось с принятия присяги судьями. Главными присяжными стали:

Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий);

Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка);

Юрий Иванович Михайленко (пенсионер).

Также приняли присягу запасные присяжные Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью) и Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).

Сразу после принятия присяги суд начал рассмотрение ходатайства адвоката обвиняемой Яны Дугарь Виталия Коломийца об отводе присяжного Юрия Михайленко. Суть жалобы заключалась в том, что по данным адвоката, присяжный Михайленко предоставил ложную личную информацию.

Он на прошлом заседании говорил, что не живет с Чуприной (хотела быть присяжной), а на самом деле говорят, живет", - заявил адвокат.

Он напомнил, что по статье 390 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в случае невыполнения присяжным обязанностей правдиво отвечать на вопросы, его отводят, однако суд не удовлетворил ходатайство и Михайленко остался присяжным.

Напомним, дело Шеремета: Европейский суд по правам человека получил заявление от Антоненко.

4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета.