Суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета
Шевченковский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
На заседании присутствуют представители стороны обвинения, сами обвиняемые по делу Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, а также их защитники.
Первое заседание суда присяжных по делу Шеремета началось с принятия присяги судьями. Главными присяжными стали:
- Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий);
- Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка);
- Юрий Иванович Михайленко (пенсионер).
Также приняли присягу запасные присяжные Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью) и Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).
Сразу после принятия присяги суд начал рассмотрение ходатайства адвоката обвиняемой Яны Дугарь Виталия Коломийца об отводе присяжного Юрия Михайленко. Суть жалобы заключалась в том, что по данным адвоката, присяжный Михайленко предоставил ложную личную информацию.
Он на прошлом заседании говорил, что не живет с Чуприной (хотела быть присяжной), а на самом деле говорят, живет", - заявил адвокат.
Он напомнил, что по статье 390 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в случае невыполнения присяжным обязанностей правдиво отвечать на вопросы, его отводят, однако суд не удовлетворил ходатайство и Михайленко остался присяжным.
Напомним, дело Шеремета: Европейский суд по правам человека получил заявление от Антоненко.
4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета.