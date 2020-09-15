Дело Шеремета: Европейский суд по правам человека получил заявление от Антоненко

Стали также известны основные тезисы данного искового заявления

Стали также известны основные тезисы данного искового заявления

Фото: Родная Украина

Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от фигуранта в деле по убийству журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко против Украины.

Об этом говорится на странице Free Riff в Facebook, пишет RegioNews.

Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от господина Антоненко против Украины, поданной Дмитрием Круговым (адвокатом Антоненко - ред.) от 23 июня 2020 года. Заявлении Antonenko v. Ukraine присвоен №29341/20", - отметил руководитель юридической фирмы "Сенс консалтинг", которые входят к защите Антоненко, Леонид Маслов.

Юристы объяснили некоторые тезисы этого заявления. В частности, отмечается, что Антоненко был фактически задержан 12 декабря 2019 года не позднее 15:10, однако время задержания был задокументирован как 23:05. При этом задержание проводилось со ссылкой на постановление следственного судьи, провозглашенное в 18:40.

Отмечается также, что подозрение было "явно необоснованным, ведьисходило исключительно по схожести в манере шествия с предполагаемым преступником на видео".

При этом отмечается, что Антоненко не был знаком или как-то связан с жертвой и с другими подозреваемыми.

Он не был причастен к другим правонарушениям и не был связан с террористическими или экстремистскими организациями, не было никаких военных или технических навыков. Нацистский мотив (заявитель имеет еврейское происхождение) выдвинут своевольно, с целью общественной дискредитации и "CopyPaste” заимствован из другого дела", - говорится в тезисах.

Также уточняется, что Антоненко на 8-10 см выше лица на видео, а при максимальной погрешности в наихудшем для защиты случае – минимум на 2,5 см.

Несмотря на наличие такой важной объективной информации, рост заявителя следствием до 12.12.2019 не устанавливался, а после измерения роста, который произошел во время поступления в изолятор утром 13.12.2019 – был посвящен. Все предостережения относительно ненаучного и неточного характера идентификации по походке игнорировались", - отмечают адвокаты.

Отмечается, что Антоненко просит ЕСПЧ исследовать механизм искажения органами украинской власти стандарта "обоснованное подозрение”. Он заключается в том, что "объективный наблюдатель” должен быть осведомленным со всеми имеющимися фактами, а не только с теми, которые выгодны стороне обвинения с сокрытием остальных от защиты и следственного судьи".

Сокрытие данных экспертиз роста человек на видео вплоть до 16.02.2020, а также промедление и неоказание измерений роста заявителе лежит вне добросовестной ошибки", - отмечает защита.

Среди прочего, по мнению защиты, избрания и продления мер пресечения было безосновательным, ведь основывалось исключительно на тяжести обвинения, и только исходя из этого рассматривались риски бегства, воздействия на свидетелей и тому подобное.

@Леонид Маслов Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от господина Антоненко против Украины, поданном... Опубликовано Free Riff Вторник, 15 сентября 2020 г.

Напомним, 25 августа в Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета.