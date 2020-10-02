"Слуга народа" Третьякова объяснила, как легализация самогоноварения улучшит производства молока

Нардеп планирует после окончания каденции купить парочку коров и гнать фирменный самогон

Нардеп планирует после окончания каденции купить парочку коров и гнать фирменный самогон

Фото: Центр журналистских расследований

Об этом рассказала одна из авторов законопроекта - нардеп Галина Третьякова, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По ее словам, в Украине прибыль от производства молока очень низкая, поэтому в стране ситуация с молоком катастрофическая. Исправить ситуацию сможет узаконенное самогоноварение.

Для того, чтобы сбалансировать производство молока, сделать его прибыльным, некоторые европейские страны позволяют получать доход за счет продажи крепких алкогольных напитков. Например, это опыт Швейцарии и Великобритании. Если за рубежом можно найти виски, шнапс, который производят фермеры, то почему мы не можем производить свой собственный самогон - как чистый, так и настоянный", - объясняет Третьякова.

По мнению авторов законопроекта таким образом будет приобретен баланс между производством самогона и молока.

Будет крафтовой самогон, который производится именно этим домохозяйством. У фермера будет своя бутылочка, своя этикетка. Он будет развивать экономику, продавать свой продукт, а параллельно он будет производить молоко. Что в этом плохого?" - говорит Третьякова.

Нардеп считает, что в производство молока в сочетании с самогоном сделает домохозяйство прибыльным.

Но когда я закончу депутатскую деятельность, то для того, чтобы производить самогон, который является высокодоходным продуктом, куплю двух-трех коров. И этот баланс производства молока, традиционного продукта для нашего фермера, в сочетании с самогоном, тоже традиционным, но высокодоходным, приводит к тому, что домохозяйство становится прибыльным", - добавила Третьякова.

Напомним, "Слуга народа" Третьякова считает зарплату нардепов недостаточной для качественной работы.