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02 октября 2020, 20:30 1

В Раде рекордно низкие показатели посещения из-за выборов, - КИУ

02 октября 2020, 20:30 1
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В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано всего 235 народных депутатов
В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано всего 235 народных депутатов
Фото из открытых источников
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Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями и народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в сентябре.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.

В КИУ подсчитали, что в среднем на заседаниях Совета было зарегистрировано всего 235 народных депутатов, что является рекордно низкими показателями. Как правило, количество депутатов, которые посещают заседание в ВР 9 созыва является большей и составляет более 300 депутатов.

Самые высокие показатели посещения среди фракций ВР у депутатов "Евросолидарности". В среднем на заседаниях Совета было зарегистрировано 64% депутатов фракции.

Чуть ниже результаты в группе "Доверие" и у депутатов "Слуги народа" – в среднем 59% посещений.

У депутатов "Голоса" показатели посещения на уровне 54%, "ОПЗЖ" - 46%, ВО "Батькивщина" - 43%, группы "За будущее" - 40%.

На низкую посещаемость депутатов повлияло не только обострения пандемии коронавируса, но и начало местных выборов. В результате часть политиков находятся с избирательными турами по регионам, а не в сессионном зале парламента. Это является традиционной проблемой для Украины, когда в результате выборов работа парламента фактически парализована", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В Совете рекордно низкие показатели посещения через выборы, - КИУ Комитет избирателей проанализировал посещение фракциями...

Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Пятница, 2 октября 2020 г.

Напомним, Рада может собраться на еще одно заседание до 20 октября.

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