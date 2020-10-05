В Запорожье возбудили дело из-за хищения местного бюджета депутатами

Среди подозреваемых -- Ярослав Гришин и Михаил Прасол

Среди подозреваемых -- Ярослав Гришин и Михаил Прасол

Фото из открытых источников

Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует возможное хищение средств из запорожского бюджета депутатами Запорожского городского и областного совета, в частности, среди подозреваемых - Ярослав Гришин и Михаил Прасол.

Как передает RegioNews, об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на копию соответствующего решения.

Издание отмечает, что в Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по заявлению ОО "Движение справедливая Украина".

"Некоторые депутаты городского и облсовета в Запорожье, злоупотребляя своими должностными обязанностями, завладели бюджетными средствами и якобы тратили эти средства на малообеспеченных лиц, но фактически забирали эти средства себе. Как мне известно, эти расходы составили уже более 180 млн грн", - сообщил адвокат Виталий Мацелюх.

Как удалось узнать журналистам, за документами, один человек мог получать выплаты до 44 раз.

"Депутат облсовета Ярослав Гришин и депутат горсовета Михаил Прасол ответственные за эту аферу, которая была в Запорожской области. И мы хотим привлечь их к ответственности", - подчеркнул председатель ОО "Движение Справедливая Украина" Алексей Сердюк.

Напомним, на Львовской таможни разоблачили схему импорта грузовиков на 40 миллионов.