На Херсонщине суд отменил регистрацию кандидатов от "Слуги народа" к одному из горсоветов

Основанием для отмены стала подача документов после истечения срока регистрации

Основанием для отмены стала подача документов после истечения срока регистрации

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Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Херсонского окружного административного суда в Facebook.

"Суд признал противоправным и отменил постановление Генической городской ТИК Херсонской области от 29 сентября 2020 года № 22 "О регистрации кандидатов в депутаты Генического городского совета Генического района Херсонской области, включенных в единый и территориальные избирательные списки кандидатов в депутаты от Херсонской областной политической партии "Слуга народа" на первые выборы депутатов Генической территориальной громады и городского головы 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в суде, основанием для удовлетворения исковых требований стал подтвержденный судом в результате исследования доказательств и допроса свидетелей факт подачи представителем Херсонской областной организации ПП "Слуга народа" документов для регистрации кандидатов в депутаты после истечения срока, установленного избирательным законодательством.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд Украины признал противоправным постановление ЦИК относительно отказа в регистрации кандидатом в народные депутаты Людмилу Давиденко по 208 избирательному округу.