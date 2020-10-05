НАПК направило в суд админпротоколы в отношении четырех нардепов

В том числе планируется рассмотрение дел 11 руководителей партий

В том числе планируется рассмотрение дел 11 руководителей партий

Фото: nazk.gov.ua

Суды на этой неделе должны рассмотреть 35 дел на основании административных протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, среди которых дела в отношении 4 народных депутатов и 11 руководителей партий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Также на этой неделе в суде будет рассмотрено десять дел о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. А еще 14 дел о нарушении требований финансового контроля (декларирования) и состоится 11 заседаний суда о нарушениях порядка представления финансовой отчетности политическими партиями с участием их руководителей.

Ранее сообщалось, что НАПК вызывает для объяснений трех бывших народных депутатов.