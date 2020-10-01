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01 октября 2020, 17:53

Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Януковича: названа причина

01 октября 2020, 17:53
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Рассмотрение апелляции состоится 28 октября
Рассмотрение апелляции состоится 28 октября
Рixabay
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Киевский апелляционный суд перенес на 28 октября рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде заочного ареста президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Назначаем (заседание - ред.) на 28 октября, на 12:30", - сказала судья.

В этом заседании появился новый представитель обвинения – прокурор Александр Супрун.

Он заявил, что два прокурора, которые принимали участие в предыдущих судебных заседаниях, не могут сейчас участвовать в нынешнем. В частности, прокурор Алексей Донской сейчас находится в ежегодном отпуске, а прокурор Денис Иванов принимает участие в другом заседании в Печерском райсуде Киева.

Супрун заявил, что он ранее в этом апелляционном рассмотрении участия не принимал, и ему необходимо время на ознакомление с апелляциями стороны защиты и приложенными к ним материалами.

Поэтому суд перенес рассмотрение апелляции на 28 октября.

Напомним, Офис генпрокурора планирует начать новую процедуру экстрадиции Януковича.

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