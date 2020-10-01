Суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы по закрытому делу "Роттердам+"

Судьи до рассмотрения жалобы по существу не перешли

Судьи до рассмотрения жалобы по существу не перешли

Рixabay

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на 8 октября отложил рассмотрение совместного иска "Никопольского ферросплавного завода" Игоря Коломойского и "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) об отмене решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Об этом по итогам судебного заседания 1 октября сообщил прокурор САП Виталий Пономаренко, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"До рассмотрения жалобы по существу не перешли поскольку участники заявили ходатайство о необходимости ознакомления с теми материалами, которые были предоставлены суду", - сообщил прокурор.

Он подчеркнул, что по итогу 3,5 года расследование дела "Роттердам+" следствие не смогло установить доказательств какого-либо ущерба от этой формулы и наличие состава преступления.

"Нет четкого доказательства размера материального ущерба и вообще, что вред был нанесен вследствие возможного уголовного преступления", - добавил Пономаренко.

По словам адвоката стороны защиты Натальи Дригваль, следственная судья отклонила просьбу прокурора САП приобщить к делу решение ВАКС от 25 сентября, который отказал в аналогичном иске экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора о закрытии дела "Роттердам+" законными и обоснованными.

Один из истцов, глава ЦПК Виталий Шабунин, после суда сообщил, что ждет окончательное решение по иску 8 октября. Также Шабунин отрицает, что действует в данном судебном процессе в интересах Игоря Коломойского.

Напомним, что 24 сентября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление прокурора САП о закрытии дела относительно нанесения ущерба от формулы "Роттердам+”.

Того же дня НАБУ подало жалобу на прокурора по делу "Роттердам+".