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29 сентября 2020, 13:23 2

В деле Новака задержали еще троих человек: в чем их подозревают

29 сентября 2020, 13:23 2
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Задержанным предъявлено обвинение в предоставлении Новаку взяток
Задержанным предъявлено обвинение в предоставлении Новаку взяток
Фото: Liga.net
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В деле бывшего главы Укравтодора и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака задержаны еще трое человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщило издание РАР со ссылкой на слова пресс-секретаря окружной прокуратуры Варшавы Александры Скжиняж.

"Среди задержанных - бывший председатель топливно-энергетического концерна Дариуш К., а также бывший председатель правления энергетических компаний Войцех Т.", - проинформировала представитель прокуратуры.

По ее информации, задержанным предъявлено обвинение в предоставлении Новаку взяток на общую сумму несколько сотен тысяч злотых (более миллиона гривен) за то, чтобы занять влиятельные посты.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о периодах, когда Новак исполнял обязанности председателя политического кабинета Совета министров и когда он занимал должность министра транспорта, строительства и водных ресурсов РП.

Напомним, в августе суд отказался отпустить под залог экс-главу "Укравтодора" Новака.

Известно, что 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.

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