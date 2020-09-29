В деле Новака задержали еще троих человек: в чем их подозревают
В деле бывшего главы Укравтодора и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака задержаны еще трое человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщило издание РАР со ссылкой на слова пресс-секретаря окружной прокуратуры Варшавы Александры Скжиняж.
"Среди задержанных - бывший председатель топливно-энергетического концерна Дариуш К., а также бывший председатель правления энергетических компаний Войцех Т.", - проинформировала представитель прокуратуры.
По ее информации, задержанным предъявлено обвинение в предоставлении Новаку взяток на общую сумму несколько сотен тысяч злотых (более миллиона гривен) за то, чтобы занять влиятельные посты.
В прокуратуре уточнили, что речь идет о периодах, когда Новак исполнял обязанности председателя политического кабинета Совета министров и когда он занимал должность министра транспорта, строительства и водных ресурсов РП.
Напомним, в августе суд отказался отпустить под залог экс-главу "Укравтодора" Новака.
Известно, что 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.
Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.
Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.
30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.