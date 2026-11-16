В Тернопольской области за выходные произошло два ДТП: травмировались женщина и 15-летняя девушка

Фото: полиция Тернопольской области

За выходные, 14–15 ноября, в Тернопольской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 24-летняя женщина и 15-летняя девушка. Аварии случились в Тернополе и селе Большой Ходачков Тернопольского района

Об этомсообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews .

Первое ДТП произошло в ночь на субботу, 14 ноября, около 01:00 на улице Львовской в Тернополе. По предварительным данным правоохранителей, 24-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 15 ноября, около 14:25 в селе Большой Ходачков Тернопольского района. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с Honda CR-V.

В результате столкновения травмировалась 15-летняя пассажирка ВАЗ. Девушке оказали медицинскую помощь, однако госпитализация не понадобилась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины обеих аварий.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.