В Ровенской области мужчина за $8 тысяч обещал переправить двух военнообязанных за границу

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области 28-летнему жителю села Познань сообщили о подозрении в организации незаконной переправки двух военнообязанных мужчин через государственную границу. За свои услуги он потребовал 8 тысяч долларов. В настоящее время подозреваемый находится под стражей

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина пообещал двум военнообязанным помочь уехать за пределы Украины. Накануне он подробно проинструктировал их, как поступить и какие вещи взять с собой.

6 февраля мужчины автомобилем Opel прибыли в заранее согласованное место и связались с фигурантом по телефону. Он приказал оставить 8 тысяч долларов на обочине дороги. После получения денег он должен был отправить координаты места, откуда мужчины могли бы продолжить путь для незаконного пересечения границы.

Мужчины выполнили указание, однако забрать деньги подозреваемый не успел – его деятельность разоблачили правоохранители.

Следователи сообщили 28-летнему жителю Ровенщины о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная в отношении нескольких людей из корыстных побуждений.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 332 тысяч гривен. По состоянию на момент публикации залог он не уплатил.

При доказательстве вины мужчине грозит от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.