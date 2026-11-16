В Запорожье агент РФ оборудовал тайники со взрывчаткой для диверсантов

Фото: Офис Генерального прокурора

В Запорожье 68-летний мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное обращение со взрывчатыми веществами. По данным следствия, он обустраивал схроны со взрывчаткой для российских диверсионно-разведывательных групп

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

Следствие установило, что в январе 2024 года мужчина согласился сотрудничать с представителями государства-агрессора. Из-за знакомого из временно оккупированного Токмака он получил контакт с российским куратором и в дальнейшем следовал его указаниям.

В частности, осужденный обустраивал в Запорожье тайники со взрывчатыми веществами, которые должны были использовать российские диверсионно-разведывательные группы.

Комплектующие для изготовления взрывных устройств представители российских спецслужб доставляли с помощью FPV-дронов. Беспилотники сбрасывали груз ночью недалеко от места жительства мужчины. После этого он обустраивал схроны и передавал представителю ФСБ РФ координаты тайников.

В апреле 2025 года стражи порядка задержали мужчину во время обустройства очередного схрона. В его мобильном телефоне изъяли доказательства сотрудничества с российскими спецслужбами.

Во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал и не раскаялся.

Суд признал 68-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему назначили 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.