Завысили стоимость ремонта на 13,7 млн грн: в Киеве разоблачили чиновников медуниверситета

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении еще двум должностным лицам Национального медицинского университета имени Александра Богомольца по делу о присвоении бюджетных средств при ремонте фасада одного из корпусов заведения

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По материалам следствия, нарушения касаются ремонта, который проводился в 2020 году. В акты приемки выполненных строительных работ вносили завышенные объемы и стоимость работ.

Один из должностных лиц университета, по версии следствия, действовал по предварительному сговору с другими должностными лицами. Он визировал акты выполненных работ, способствуя их подписанию и последующей оплате на средства университета. Ему инкриминируют пособничество в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Другое должностное лицо отвечало за надлежащее использование бюджетных средств, однако не обеспечило своевременного технического надзора за ремонтом. Договор на соответствующие услуги был заключен только после того, как подписали и оплатили восемь актов выполненных работ.

Не организовав надлежащую проверку объемов и стоимости ремонта, чиновник подписал акты и платежные поручения, после чего средства перечислили подрядчику. Его действия квалифицировали как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Согласно заключению комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы, общая сумма завышения стоимости работ и материалов превышает 13,7 млн. грн.

Напомним, что бывшей бухгалтере НМУ имени Александра Богомольца сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств на сумму почти 1,1 млн. гривен. По версии следствия деньги безосновательно насчитали и выплатили работникам университетской клиники в 2022 году.

Ранее двум руководителям Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца сообщили о подозрении из-за нарушений при ремонте фасада и кровли учебного корпуса. По данным следствия, общая сумма ущерба составляет около 16 млн грн.

Ранее в Киеве заместителю ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца сообщили о подозрении в пособничестве о растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

При процессуальном руководстве прокуроров разоблачена преступная схема растраты бюджетных средств при проведении ремонтных работ в Национальном медицинском университете и им. О.А. Богомольца. Подозрения получит три человека.